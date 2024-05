Gli operai al lavoro nell’ex sede Amts di via Sant’Euplio rappresentano la fine di un incubo per tutto il III municipio. La certezza di non dover più avere a che fare con una grossa incompiuta come tante sono presenti a Catania.

“Che si tratti di pubblico o privato poco importa- dichiara la presidente di “Borgo-Sanzio” Maria Spampinato- sin dal primo momento la nostra attenzione è stata massima affinchè questa struttura, a pochissima distanza da piazza Lanza e da piazza Roma, non facesse una brutta fine.

Più volte ho segnalato la questione al Sindaco e agli organi competenti ed oggi gli interventi di ristrutturazione avranno nell’immediato l’effetto di impedire che l’edificio possa subire “visite” da parte di ladri o di vandali”.