Lavoro, Amat cerca 100 autisti: aperto il bando di selezione

Tempo di assunzioni in Sicilia.

Nei giorni scorsi l’Amat, l’Azienda di trasporto pubblico di Palermo, ha reso noto con una nota ufficiale l’avvio di bando per la ricerca di 100 autisti da piazzare nel proprio organico.

Il bando, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione – Serie Concorsi, rappresenta una delle strategie messe in atto per il rilancio dell’azienda di trasporti e prevederà dunque un contratto a tempo indeterminato per i vincitori i quali dovranno superare un esame secondo le modalità stabilite dall’avviso.

Le domande potranno essere presentate entro il 19 agosto del 2019 e per eventuali ed ulteriori informazioni sarà possibile consultare il sito internet dell’azienda.