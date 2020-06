Lavoro, concorso Banca d’Italia: 105 posti di lavoro per Diplomati e Laureati triennali

Connect on Linked in

Nuove opportunità di lavoro emergono ai tempi del Coronavirus.

La Banca d’Italia ha infatti pubblicato un bando in cui si assumono ben 105 persone, laureati e diplomati, per svariate mansioni lavorative.

Ecco il bando nel dettaglio

Per il concorso di cui alla lettera A:

– diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;

– laurea triennale in una delle seguenti classi: Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18); Scienze economiche (L-33).

Per il concorso di cui alla lettera B:

– diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;

– laurea triennale in una delle seguenti classi: Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze

dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36).

Per il concorso di cui alla lettera C:

– diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;

– laurea triennale in una delle seguenti classi: Statistica (L-41); Scienze matematiche (L35); Ingegneria dell’informazione (L-8); Scienze e tecnologie fisiche (L-30).

Per il concorso di cui alla lettera D:

– diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;

– laurea triennale in una delle seguenti classi: Scienze e tecnologie informatiche (L-31);

Ingegneria dell’informazione (L-8); Statistica (L-41); Scienze matematiche (L-35); Scienze e tecnologie fisiche (L-30).

Per il concorso di cui alla lettera E:

– diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

La domanda di ammissione al concorso era scaduta lo scorso 7 aprile 2020, ma si è deciso di prorogarla fino al prossimo 18 giugno 2020. Si procederà alla selezione soltanto al raggiungimento delle 1500 domande per i bandi dedicati agli assistenti e delle 5000 dedicate ai vice assistenti.