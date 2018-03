Lavoro, Il gruppo Mars cerca laureati e laureandi: candidatura entro il 30 marzo

Print This Post

Il Gruppo Mars, la nota multinazionale nel settore agroalimentare, è alla ricerca di personale e per questo ha aperto il “The Mars Leadership Experience” , un programma triennale rivolto a giovani laureati e laureandi per la formazione e il lavoro con prospettive di inserimento nell’azienda.

I candidati lavoreranno il primo anno nella sede italiana di Milano-Assago, il secondo e terzo anno ruotando nelle altre sedi in Europa e Sudafrica.

Ovviamente, per poter aderire al programma si deve avere un’ottima conoscenza della lingua inglese ed essere disponibili a viaggiare all’estero.

La candidatura deve essere inviata entro il 30 marzo 2018.

Per chi vuole partecipare è necessario candidarsi sul portale dedicato al recruiting di Mars, nella sezione “Graduate programme“. Sullo stesso sito sono contenute tutte le informazioni per la candidatura.

Fonte: informa-giovani.net