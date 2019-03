Lavoro, l’università di Messina pubblica bando per 150 collaborazioni part-time rivolte a studenti

Connect on Linked in

L’Università degli studi di Messina ha pubblicato nei giorni scorsi un bando concernente ben 150 collaborazioni part-time degli studenti da inserire nei servizi generali dell’Ateneo.

Il bando, indetto per l’anno accademico 2018/2019, concretizza in maniere chiara la volontà dell’Ateneo di offrire ai suoi studenti, regolarmente iscritti e che risulteranno idonei in seguito alla pubblicazione della graduatoria di merito, la possibilità di essere inseriti nelle strutture interne dell’Università o nei locali utilizzati dall’Ateneo per la propria funzione per una durata complessiva superiore a 150 ore nell’arco di un anno accademico, né durata inferiore a complessive 20 ore.

Di Pietro Geremia