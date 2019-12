Lavoro nella Sanità, nuovi concorsi in Sicilia per 215 posti: ecco dove

Print This Post

Nuova ondata di concorsi e assunzioni nella Sanità siciliana. Sul tavolo ci sono bandi di Asp e ospedali per 215 posti, per reclutare per lo più medici, funzionari e dirigenti.

I maggiori vuoti da coprire sono a Enna, dove sono destinati 84 posti; a Ragusa con 39 posti in palio e Catania con 25. Concorsi anche a Palermo, dove 50 posti sono destinati ai disabili e altre categorie protette.

Altri bandi sono stati pubblicati dal Policlinico e dall’Asp di Messina, così pure dall’Asp di Agrigento e di Caltanissetta.

Fonte: gds.it

(https://gds.it/articoli/economia/2019/12/03/lavoro-nella-sanita-nuovi-concorsi-in-sicilia-per-215-posti-ecco-dove-be5a3a1a-3880-44a9-9cea-86e9632fa2de/)