Due concorsi per 48 mila docenti: è questa l’intenzione del governo nel nuovo decreto scuola. Lo annuncia il Movimento 5 Stelle.

«Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti e il sottosegretario Lucia Azzolina hanno firmato nelle scorse ore un accordo con i sindacati della scuola che sarà la base per il testo del cosiddetto decreto scuola», annuncia il Blog delle Stelle.

L’intesa prevede che nei prossimi mesi vengano banditi due concorsi: uno ordinario e uno straordinario, che si svolgeranno contestualmente «in modo da coprire circa 24.000 posti ciascuno».

«Una scuola di qualità, in grado di proporre una didattica al passo con i tempi e un servizio all’altezza di un Paese del G7, è innanzitutto una scuola in cui i docenti non sono costretti a svolgere il loro lavoro in condizioni di perenne precarietà. Dopo anni di interventi tampone e spesso controproducenti – si legge nel blog – è ora di dare le giuste e meritate risposte a tutto il personale, docente e personale ATA, che lavora giorno dopo giorno accanto ai nostri figli. Ci stiamo muovendo in questa direzione».

Con il deceto, «alla cui redazione e definizione inizieremo a lavorare immediatamente – aggiunge M5s -, abbiamo sancito due principi fondamentali per rilanciare la scuola: la salvaguardia del merito e la valorizzazione di chi presta servizio da anni nelle nostre scuole».

Fonte: gds.it

( https://gds.it/articoli/economia/2019/10/03/lavoro-nella-scuola-in-arrivo-due-concorsi-per-48-mila-docenti-2014eff4-7386-4ea2-b040-68fc439cab7c/ )