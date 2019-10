Lavoro, pioggia di assunzioni nelle università: in Sicilia 120 docenti

Print This Post

Assunzioni di docenti nelle università: il governo accelera. Sono 2450 i posti disponibili a livello nazionale, di cui 120 in Sicilia.

L’1 dicembre scade lo stop ai concorsi disposto dalla scorsa legge di bilancio e gli atenei potranno cominciare a utilizzare i nuovi «punti organico», cioè i margini di flessibilità che il ministero dell’Istruzione riconosce annualmente sulla base delle cessazioni precedenti e della virtuosità di bilancio.

Saranno i singoli atenei a decidere quando pubblicare i bandi e quanti posti mettere a concorso per gli aspiranti professori. In Sicilia Palermo ha disponibilità per 51 posti, Messina 38 e Catania 30.

Fonte: gds.it

(https://gds.it/articoli/economia/2019/10/16/lavoro-pioggia-di-assunzioni-nelle-universita-in-sicilia-120-docenti-aac35b78-6533-473c-9e95-fcecbe3300f6/)