Lavoro, pubblicato bando di concorso per 380 allievi finanzieri

Nuove opportunità di lavoro indette dallo Stato.

Sul sito ufficiale della Guardia di Finanza e sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il bando per il concorso, per titoli ed esami, per reclutare 380 Allievi Finanzieri. Il termine ultimo per presentare la propria domanda di partecipazione è il 15 giugno 2018, entro le ore 12. Possono partecipare alla selezione le seguenti categorie:

a) i volontari in ferma prefissata di un anno (c.d. “VFP1”) che abbiano svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, almeno sette mesi in tale stato, ovvero in rafferma annuale (c.d. “VFP1T”), in servizio. I candidati in servizio in qualità di volontari in ferma prefissata di un anno (c.d. “VFP1”) devono, comunque, aver completato tale periodo alla data dell’effettivo incorporamento;

b) i volontari in ferma prefissata di un anno (c.d. “VFP1”) in congedo che abbiano completato la relativa ferma, ovvero in ferma quadriennale (c.d. “VFP4”) in servizio o in congedo;

c) i cittadini italiani anche se non appartenenti alle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b).

Per partecipare al concorso per entrare nella Guardia di Finanza inoltre, è requisito essenziale occorre essere maggiorenni, ma non aver superato il giorno del 26esimo anno di età, limite che può essere elevato ad un periodo pari all’effettivo servizio militare svolto e che non può superare i 3 anni.

La domanda di partecipazione al concorso per entrare nelle Fiamme Gialle deve inoltre essere compilata e inviata soltanto per via telematica, attraverso l’indirizzo web www.concorsi.gdf.gov.it, in cui sono comprese tutte le istruzioni per svolgere la procedura.

Per ottenere maggiori informazioni è consigliabile consultare il bando completo, ricordando che le domande di partecipazione vanno inviate entro e non oltre le ore 12 di venerdì 15 giugno 2018.

Di Pietro Geremia