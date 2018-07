Lavoro, pubblicato bando per la selezione di 1.153 volontari da impiegare in progetti di servizio civile

Connect on Linked in

Il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale ha pubblicato un bando per la selezione di 3.556 volontari in riferimento a 411 progetti finanziati con la riprogrammazione di fondi europei destinati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa occupazione giovani” – PON IOG, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Sardegna e Sicilia. Per la Sicilia in particolare, il numero di posti disponibili è di 1.153 giovani di età compresa tra 18 e 28 anni. Le domande, redatte secondo le indicazioni contenute nei bandi, devono essere indirizzate direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto e devono pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 20 luglio 2018.

Di seguito si allega il link er prendere la visione completa del progetto e degli enti organizzatori:

http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/2018_ggbandovolseiregioni.aspx

