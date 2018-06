Lavoro, Sindacati: “La Regione deve intervenire sulle aggressioni nei Centri dell’Impiego della Sicilia”

Connect on Linked in

I sindacati autonomi Cobas-Codir, Sadirs e Siad hanno denunciato quella che sembrerebbe una vera e propria aggressione continua nei confronti dei Centri per l’impiego della Sicilia.

Violenze, minacce ed una condizione di costante pericolo e disagio sembra dunque aleggiare negli uffici siciliani atti a trovare lavoro ai disoccupati e agli inoccupati della regione.

La tensione, ricordano le sigle, è salita “a seguito delle ultime iniziative rivolte alle misure di politiche attive per l’occupazione come la validazione della did on line, gli avvisi 20-21-22, la ricollocazione, i patti di servizio e Rei, Garanzia giovani, tutte attività che hanno determinato un massiccio e costante afflusso di utenza, in coda già dalle ore notturne.

E a causa dell’eccessiva utenza presente agli sportelli le gravi tensioni sono sfociate in veri attacchi violenti ai dipendenti, anche a causa dei rallentamenti dovuti alla lentezza del portale Anpal”.

Di Pietro Geremia