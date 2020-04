Naro, Sindaco Brandara: “Prestiamo attenzione agli anziani”

Print This Post

Il Sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, continua a mantenersi in costante contatto con i gestori e i dirigenti delle comunità alloggio per anziani, di quelle per disabili e di quelle adibita a Residenza Sanitaria Assistita.

Dopo l’invito a fornire l’elenco degli operatori che lavorano presso ciascuna struttura e la raccomandazione di attenersi scrupolosamente alle direttive dell’Assessorato Regionale per le

Politiche Sociali, al fine di scongiurare ogni pericolo di contagio covid-19, il Sindaco ha formulato un’ulteriore lettera.

Com’è noto, infatti, costituirebbe situazione di seria gravità il formarsi di focolai Covid-19 all’interno di tali strutture, caratterizzate dalla fragilità degli utenti ospitati. Per cui, occorre la piena osservanza delle regole di contenimento e respingimento del contagio da virus.

Peraltro, a Naro, c’è una delle Residenze Sanitarie Assistite tra le più grandi e funzionali dell’isola, ove sono ospitati sia gli anziani bisognosi di riabilitazione sia quelli affetti dal morbo di Alzheimer.

Qui, tutti gli operatori sanitari sono già stati sottoposti a tampone, per fortuna con esito negativo. In tutte le strutture, inoltre, sono state inibite le visite ai parenti, in modo da assicurare il pieno rispetto delle misure anti-virus.

Adesso il Sindaco ha richiesto alle strutture del locale territorio di conoscere: se e quanti ospiti siano stati ricoverati in presidi ospedalieri; se e quanti nuovi ospiti siano stati accolti in struttura; se e quanti decessi ci siano stati in ciascuna struttura.

Il tutto per avere ogni elemento necessario ai fini di valutarlo in sinergia coi competenti organi di sorveglianza dell’ASP e in prospettiva di evitare ogni pericolo di eventuale contagio.

Nella stessa lettera, Maria Grazia Brandara ha auspicato la maggiore vicinanza possibile tra gli operatori e le famiglie degli anziani ospiti nelle strutture, anche attraverso video-chiamate e ogni altro supporto allo scopo opportuno.

“Stiamo dedicando particolare impegno e attenzione alle case di riposo, alle comunità alloggio e alla RSA, perché abbiamo visto la fragilità di queste strutture in tutta Italia, con riferimento al contagio da Covid-19 – commenta il sindaco, Brandara – vogliamo tenere la situazione costantemente sotto controllo, in sinergia con la Polizia Municipale e soprattutto con gli organi di sorveglianza sanitaria, in modo da assicurare alla nostra città quel grado di serenità che merita, nonostante il corona-virus”