Canicattì, le iniziative per la 10° edizione de il Maggio dei Libri si terranno online

L’emergenza COVID -19 non ferma l’amore per la lettura né le iniziative previste per la 10° edizione de il Maggio dei Libri, al massimo le modifica. Ed è così che la creatività viaggia sul web.

L’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, Angelo Cuva, informa che quest’anno l’iniziativa “Il Maggio dei libri” avrà il web come canale di diffusione.

Il Centro per il libro e la lettura anticipa l’inizio delle attività e invita il pubblico a partecipare a questa 10° edizione con eventi web, in diretta o in differita, su social network, siti e blog: live streaming, dirette social, campagne di invito alla lettura (diffusione di hashtag, condivisione di foto e post), resoconti di gruppi di lettura, video e audio registrati, ecc.

Il Maggio dei Libri, pertanto, prenderà vita sui canali online cioè sul sito ufficiale della campagna www.ilmaggiodeilibri.it e i profili social Facebook @ilmaggiodeilibri, Twitter @maggiodeilibri e Instagram @ilmaggiodeilibri.

Il tag ufficiale da inserire nei post e re-post è #ilmaggiodeilibri

Probabile, infine, l’ipotesi di prolungare il periodo della 10° edizione fino al termine dell’attuale emergenza.

Per maggiori info è possibile consultare la segreteria organizzativa: ilmaggiodeilibri@cepell.it; tel. 02 45475230, cell. 377 0838349

“Aspettiamo di vedervi partecipare numerosi e di apprezzare la vostra creatività” è l’esortazione che l’assessore Cuva rivolge a studenti, docenti e amanti della cultura.