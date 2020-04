Coronavirus, le nuove disposizioni dell’Arcivescovo Montenegro per la chiesa agrigentina

Print This Post

Nella giornata di ieri l’Arcivescovo di Agrigento, Card. Francesco Montenegro, ha emanato nuove disposizioni per la vita pastorale delle parrocchie dell’Arcidiocesi di Agrigento, in ottemperanza alle disposizioni governative per il contenimento del COVID-19.

Il Decreto Legge della Presidenza del Consiglio del 10 aprile 2020 ha prorogato fino al 3 maggio 2020 le limitazioni già in vigore, che interessano anche l’esercizio pubblico delle attività di culto.

Dopo essermi consultato con la Segreteria della CEI e in ottemperanza alle indicazioni datemi per lettera, ritengo opportuno riconfermare, sino alla scadenza della proroga, le disposizioni date per la nostra Arcidiocesi con lettera del 13 marzo 2020, con le seguenti modifiche: