Il Frappato è il vitigno a bacca nera più antico di Sicilia e trova la sua migliore espressione se coltivato nel territorio di Vittoria, dove non a caso, è stata istituita la Denominazione di Origine Controllata: Frappato di Vittoria DOC, un vino prodotto con il 100% di Frappato.

Il vitigno Frappato è spesso miscelato con altri vini per migliorarne la resa finale. Alcuni di questi assemblaggi sono molto noti ed apprezzati, come il Cerasuolo di Vittoria, la DOCG più famosa di Sicilia, dove il Frappato è assemblato con il Nero d’Avola (dal 50 al 70% Nero d’Avola e dal 50 al 30% Frappato). Viene chiamato anche con i sinonimi di Frappato Nero di Vittoria e “Frappatu”.

Il Frappato è coltivato in diverse zone dell’isola, ma la sua zona di vocazione è nella provincia di Siracusa e Ragusa, nella Sicilia sudorientale. Si ritiene che il nome “frappato” derivi dal termine “fruttato”, a rimarcare la sua caratteristica principale, un vino con evidenti sentori di frutta rossa.

Il Frappato è un vitigno autoctono siciliano e le prime fonti storiche lo fanno risalire almeno al 1600, periodo in cui era già di moda. Tra i documenti più affidabili va citato quello di Domenico Sestini e del suo Memoriale Enologico di Vittoria “Dei vini della Vittoria”, redatto nel 1760, dove è possibile leggere: “«sono i Frappati, i Calabresi, i Grossi Neri, li Cataratti, le Visazzare, e li Guarnacci, le quali sorte d’uve unite tutte insieme producono un’ottima qualità di vino rosso»”

Gli abbinamenti del Frappato di Vittoria.

Grazie alla sua versatilità a tavola, è un vino sempre apprezzato e gradito, ottimo accompagnamento per diversi tipi di piatti, dai primi ai secondi. Dal gusto elegante e morbido, il Frappato si abbina molto bene con i piatti tipici della tradizione Siciliana, un abbinamento perfetto per piatti come la Caponata di Melanzane, le Melanzane Ripiene, gli Arancini al Sugo ed i Calamari Ripieni, con cui si trova un grande equilibrio gustativo. Sono molti di abbinamenti vincenti del Frappato a tavola ed è molto facile stupirsi della sua grande capacità di accompagnamento.

Scegliere ed acquistare il Frappato di Vittoria.

Quali sono i Frappato di Vittoria più conosciuti? Come scegliere tra le decine di etichette e prezzi disponibili sul mercato? Abbiamo chiesto aiuto ad uno dei responsabili di Enosearcher, uno dei portali per la ricerca di vino più conosciuti d’Italia. Grazie al suo supporto abbiamo selezionato tre etichette che possano rappresentare al meglio la denominazione. Segue una piccola selezione per tutti i gusti e per tutte le tasche.

Il Frappato di Occhipinti.

Arianna Occhipinti, una stella di Sicilia tra la costa meridionale e i monti Iblei, produce un meraviglioso Frappato di Vittoria, un vino naturale che affonda le sue radici nel mito. Coltivato tra le assolate colline della tenuta, il Frappato di Vittoria Arianna Occhipinti è un vino dal colore intenso con una trama aspra, coraggiosa e ribelle. Ottimo abbinato con carne rossa e pesce spada, si presta ottimamente per la tavola con i suoi aromi mediterranei di mirto, tabacco e spezie dolci.

Il Frappato di Donnafugata.

Donnafugata, la grande Sicilia dei vini, produce un Frappato di Vittoria molto apprezzato e di grande riconoscibilità. Dal colore rubino con riflessi violacei si lascia conoscere con note fruttate di fragola, ciliegia e delicate note floreali. Al sorso è una gioia, fresco e croccante, soddisfa il palato dei più esigenti. Il Frappato Bell’Assai è perfetto per i piatti più importanti a base di pesce, in particolare nelle sue declinazioni più saporite.

Il Frappato di Planeta.

Planeta, iconica cantina siciliana, dal 2013 produce una Frappato molto gradevole, sfruttando poche decine di ettari nella zona più vocata di Vittoria, tra le tipiche sabbie rosse non lontane dal mare. Un vino dal colore rosso rubino con i tipici riflessi viola, al naso rivela frutta rossa e delicate note floreali con una nota di affumicatura elegante e sensuale.

Il Frappato di Planeta è un vino molto versatile negli abbinamenti e spazia dai piatti tipici della cucina siciliana alle interpretazioni più internazionali delle nostre pietanze.