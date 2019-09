Legalità, Istituto di Ficarazzi sarà intitolato al Giudice Rosario Livatino di Canicattì

Connect on Linked in

A seguito di una decisione avvenuta in consiglio di istituto tra docenti e preside, una scuola di Ficarazzi sarà intitolata al giudice di Canicattì Rosario Livatino ucciso il 21 settembre 1990 dai membri della Stiddra.

La proposta, posta in essere da parte dal dirigente scolastico Mario Veca, avrebbe già ricevuto tutte le autorizzazioni del caso, in particolare quella della Prefettura di Palermo, permettendo così l’ufficializzazione dell’intitolazione al magistrato per il quale è in corso la fase romana della canonizzazione da parte di varie associazioni canicattinesi.

Di Pietro Geremia