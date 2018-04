Lentini, due rapine in un giorno: bottino 200 euro

Print This Post

Ben due rapine ha visto susseguirsi nella giornata di venerdì la città di Lentini, in provincia di Siracusa.

Nel dettaglio, due rapinatori, di cui uno armato di pistola, nell’arco di quattro ore hanno preso di mira una donna e una gioielleria portandosi a casa il magro bottino di 200 euro.

La prima ad essere rapinata è stata una gioielleria sita nel cuore della città, in cui i malviventi per entrare si sono finti clienti per poi puntare le armi ai commessi e farsi consegnare l’esigua somma.

Successivamente è stata la volta di una pensionata alla quale i due rapinatori hanno sottratto il poco denaro contante che la donna portava con se, dileguandosi nel nulla. Sul caso indagano le forze dell’ordine.

Di Pietro Geremia

