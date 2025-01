Operazione di contrasto allo spaccio di droga nel quartiere Librino, dove la Polizia ha smantellato l’attività criminale di un giovane pusher di appena 20 anni.

Il blitz è scattato in via del Piccone, all’interno di un condominio trasformato in base operativa per la vendita di sostanze stupefacenti.

Gli agenti hanno notato un insolito viavai di persone e di veicoli che sostavano per pochi minuti davanti all’ingresso dell’edificio, per poi ripartire subito dopo.

Alla vista della volante, alcuni presenti hanno cercato di dileguarsi in auto e in scooter, ma i poliziotti sono riusciti a fare irruzione nello stabile, sorprendendo il giovane sul terrazzo.

Colto alla sprovvista, il 20enne ha consegnato spontaneamente due barattoli contenenti marijuana.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire materiale per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione e circa 360 euro in contanti.

Addosso al giovane sono state inoltre trovate le chiavi per accedere al terrazzo e altri 40 euro.

Gli agenti hanno scoperto che le principali vie di accesso e di uscita dell’edificio erano protette da un sofisticato sistema di videosorveglianza, dotato di telecamere esterne e di un monitor interno.

Questo sistema consentiva al pusher di controllare ogni movimento per eludere eventuali controlli delle forze dell’ordine.

Tutto il materiale, incluse le videocamere e il monitor, è stato sequestrato. Il 20enne, ritenuto responsabile della fiorente rete di spaccio di droga a Librino, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari.