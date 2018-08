Licata, 42enne sequestra e maltratta il figlio e la moglie: arrestato

Connect on Linked in

I militari dell’arma dei carabinieri di Licata hanno arrestato un 42enne per i reati di sequestro di persona, maltrattamenti contro familiari e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, pare che abbia sottoposto a violenze e tenuti prigionieri la propria moglie e il figlio minorenne per un’intera notte. Solo le forti urla provenienti dal loro appartamento hanno fatto scattare l’allarme dei vicini i quali, chiamando il 112, hanno fatto intervenire i militari permettendo così, dopo 4 ore di dialogo e contrattazione e conseguente irruzione nell’appartamento, di liberare le povere vittime sequestrate. In seguito all’arresto, il 42 enne è stato condotto presso il carcere di Agrigento sito in contrada Petrusa.

Di Pietro Geremia