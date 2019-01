Print This Post

Reato di danneggiamento. E’ questa l’ipotesi d’inchiesta aperta dalla Procura di Agrigento dopo che nella notte tra lunedì e martedì ignoti hanno incendiato il portone d’ingresso condominiale, situato in via Minighetti, in cui abitano quattro famiglie i cui componentisono stati ascoltati dai carabinieri arrivati sul posto.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa dopo aver tentato di spegnere loro stessi l’incendio con bottiglie e secchi d’acqua.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato