Licata, aggredisce carabinieri in gelateria: arrestato 53enne

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Licata hanno arrestato un 53enne del posto per il reato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto sarebbe iniziato nella serata di venerdì quando l’uomo, dopo essersi recato presso una gelateria del centro, avrebbe iniziato ad andare in escandescenze scagliandosi contro tavoli e suppellettili vari dell’esercizio commerciale.

Visibilmente preoccupato, il proprietario del locale ha allertato i militari i quali una volta giunti sul posto avrebbero provato a calmare l’uomo ma questi si sarebbe violentemente scagliato pure contro di loro venendo però bloccato in tempo.

Calmata la situazione, il 53enne è stato portato in caserma per le formalità di rito e rinchiuso nelle camere di sicurezza in attesa della convalida del fermo.