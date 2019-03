Licata, aggredito da un branco di cani randagi: ferito un pescivendolo

Print This Post

Un pescivendolo di Licata , dopo essere uscito dall’area portuale di Marianello, è stato circondato da un branco di cani che gli si sono avvicinati aggredendolo e mordendolo in più parti del corpo.

Fortunatamente sul posto vi erano delle persone che, vedendo la scena, sono intervenute togliendo l’uomo dalla morsa dei randagi.

L’uomo è stato trasportato, da un’ambulanza del 118, all’ospedale San Giacomo D’altopasso dove gli sono stati applicati dieci punti di sutura.

Il problema randagismo, a Licata così come in molti centri della provincia di Agrigento, rappresenta un serio pericolo per l’incolumità dei cittadini.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato