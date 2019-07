Licata, aggressione Sindaco Galanti: la solidarietà del primo cittadino Di Ventura

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura, gli assessori della Giunta Municipale e il presidente del Consiglio comunale, Alberto Tedesco, esprimono piena solidarietà al sindaco di Licata, Giuseppe Galanti, per l’aggressione subita ieri al Palazzo di Città.

“È inaccettabile come un colloquio con un dipendente possa trasformarsi in un atto di violenza – commenta il sindaco Di Ventura – Da amministratori siamo pienamente consapevoli delle difficoltà di gestione della macchina burocratica, ma siamo altrettanto convinti che sia fondamentale mantenere il rispetto dei ruoli istituzionali e usare toni concilianti intrisi di dialettica e pacatezza. Al sindaco Galanti auguriamo di ritornare al più presto al lavoro in un clima più sereno” – commenta il primo cittadino canicattinese.