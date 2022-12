Un uomo di 57 anni, bracciante agricolo, è deceduto ieri pomeriggio in contrada Durrà, nel territorio compreso tra Campobello di Licata e Licata, secondo la ricostruzione degli inquirenti l’uomo stava lavorando all’interno della sua azienda agricola quando per cause in corso di accertamento è stato travolto e ucciso da una balla di fieno del peso di oltre 300 chilogrammi.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 ma a causa delle gravi ferite interne è deceduto poco dopo in ospedale.