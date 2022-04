L’Inps ha pubblicato il bando “Home Care Premium 2022” per l’erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti iscritte alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dei loro familiari.

Ad annunciarlo Giuseppe Galanti, sindaco del Comune di Licata, capofila del Distretto Socio- Sanitario D5 comprendente anche il Comune di Palma di Montechiaro.

Il progetto Home Care Premium è rivolto a dipendenti e pensionati pubblici, utenti della gestione Inps – ex Inpdap, ai loro coniugi conviventi e ai loro familiari di primo grado (genitori, figli), e qualora il titolare ne rivesta la qualifica di tutore o curatore, possono fruire degli interventi anche i fratelli, le sorelle e gli affini di primo grado, non autosufficienti, residenti nell’ambito del Distretto Socio-Sanitario di pertinenza.

L’Inps eroga un contributo economico mensile “Prestazione prevalente”, in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età o minori, disabili in condizione di non autosufficienza, finalizzati al rimborso spese sostenute per l’assunzione di un assistente domiciliare e un contributo per l’assistenza alla persona ” Prestazioni integrative”.

Le domande possono essere presentate per via telematica attraverso il portale Inps fino alle ore 12:00 del 30 aprile 2022

Per informazioni e assistenza è possibile recarsi agli sportelli Home Care Premium istituiti presso i Comuni del Distretto Socio-Sanitario D5:

– Comune di Licata presso il Dipartimento Servizi Sociali in via Marianello, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 11:00 e dalle ore 16:00 alle ore 17:30;

– Comune di Palma di Montechiaro presso il Dipartimento Servizi Sociali in via Madonie, 20, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30;