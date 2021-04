Il Sindaco di Licata, Giuseppe Galanti e l’Assessore ai Servizi Sociali Calogero Scrimali comunicano che la dott.ssa Silvana Burgio, Coordinatore del Distretto Socio Sanitario D5, Licata – Palma di Montechiaro – ha emanato l’Avviso Pubblico per la partecipazione al progetto: “Diamoci una mano”.

Il progetto è rivolto a n. 50 anziani, ultrasessantacinquenni e non autosufficienti e sarà realizzato con la disponibilità offerta dai beneficiari del Reddito di Cittadinanza (R.D.C.) nell’ambito dei Progetti di Utilità Collettiva del Patto per il Lavoro e per l’Inclusione, la cui titolarità è in capo ai Comuni.

I requisiti di accesso sono: ISEE del nucleo familiare non superiore a € 15.000,00 e assenza di indennità di accompagnamento.

La prestazione fornita dal beneficiario di R.D.C. sarà di quattro ore settimanali per sei mesi e consisterà nel supporto domiciliare agli anziani, nell’accompagnamento ai servizi sanitari (prelievi, visite mediche), nel disbrigo delle pratiche, nella consegna della spesa, delle medicine, nel pagamento delle bollette delle utenze e nella pulizia e riassetto dell’ambiente in cui vive l’utente bisognoso.