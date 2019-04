Print This Post

Furto aggravato, con questa accusa i carabinieri della compagnia di Licata, nell’ambito di un controllo volto al contrasto di furti di corrente elettrica, hanno arrestato tre persone abitanti in una palazzina situata in via Gela.

Durante il controllo, i militari dell’arma hanno rinvenuto allacci abusivi alla rete elettrica.

Scattate le manette per una coppia di 49 e 52 anni e una casalinga di 53 anni, il giudice ha disposto per tutti gli arresti domiciliari.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato