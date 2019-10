Licata, allacci luce abusivi: i carabinieri arrestano 24 persone

Connect on Linked in

Danni per circa un milione di euro ed un intero vicinato posto agli arresti a Licata.

Nella giornata di ieri i residenti di due palazzine diverse site nella città marinara in provincia di Agrigento sarebbero stati posti agli arresti da parte degli uomini dell’arma dei carabinieri per il reato di furto aggravato.

Stando a quanto emerso dal blitz, a cui hanno partecipato una cinquantina di militari, all’interno dei due stabili sarebbero stati trovati una quantità tale di allacci abusivi alla corrente elettrica da portare all’immediato arresto per flagranza di reato a 24 residenti, tra i quali vi erano casi di bollette non pagate addirittura da 7 anni.

Sono ancora in corso indagini per stabilire l’ammontare esatto del danno alla società elettrica nonché per stabilire le responsabilità in capo agli indagati.

Di Pietro Geremia