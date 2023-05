A seguito dell’allerta meteo arancione diramata oggi pomeriggio dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile, il sindaco di Licata, Giuseppe Galanti, con ordinanza n. 34 del 20 maggio 2023, ha provveduto ad attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per il monitoraggio, la programmazione e l’esecuzione di eventuali interventi volti ad individuare ed intervenire in caso di pericoli e disagi per la popolazione.

Il provvedimento si è reso necessario per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico previsto dalle ore 16 di oggi, 20 maggio 2023, fino alle ore 24 di domani, 21 maggio 2023, per precipitazioni di forte intensità, anche a carattere di rovescio o temporale, attività elettrica e forti raffiche di vento fino a burrasca forte.

Chiusi i Cimiteri comunali, le ville e i parchi pubblici. È sospesa qualsiasi attività all’aperto su aree pubbliche (vie, piazze) comprese le attività commerciali ambulanti. Il Primo cittadino invita alla massima cautela soprattutto in caso di spostamenti e transito in luoghi a rischio esondazione.