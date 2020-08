Un’estate decisamente rovente quella che è in corso in questi giorni a Licata dove un’automobile e il sottotetto di un’abitazione sono andate in fiamme.

A far scattare l’allarme per il mezzo a 4 ruote sarebbero stati alcuni passanti quali vedendo il rogo in via Burgio avrebbero immediatamente avvisato i vigili del fuoco del locale distaccamento permettendo così l’intervento atto a domare le fiamme prima che potessero creare ulteriori danni.

Successivamente a bruciare sarebbe stato il sottotetto di un appartamento semi ristrutturato e situato in via Guida d’Arezzo dove solo due ore di dura lotta gli ormai stanchi vigili del fuoco hanno potuto mettere in sicurezza l’edificio.

Su entrambi i casi indagano gli uomini dell’arma dei carabinieri della locale Compagnia.