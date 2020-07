Licata, ancora incendi in città: devastata auto

Connect on Linked in

Continuano gli incendi di auto nella Città di Licata.

L’ultimo per ordine di tempo è avvenuto nella giornata scorsa dove a prendere fuoco è stata una Chevrolet Kalo di proprietà di un uomo del posto.

Il mezzo a 4 ruote si trovava parcheggiato lungo via Palma quando, per cause ancora da identificare, avrebbe dunque cominciato ad essere coperta dalle fiamme che avrebbero provocato non pochi danni.

Sul posto i vigli del fuoco appartenenti alla locale compagnia i quali hanno spento il rogo e lasciato il via libera alle forze dell’ordine per l’avvio delle indagini di rito atte a identificare se il fatto sia stato accidentale o colposo.