Licata, ancora roghi in città: portone dato alle fiamme

Continuano quelli che sembrano dei veri e propri atti incendiari a Licata.

Nella notte appena trascorsa il portone di un’abitazione situata in via Torregrossa sarebbe stato il bersaglio di uno o più malfattori che avrebbero versato benzina per poi darlo in pasto alle fiamme.

Nonostante l’immediato intervento dei vigili del fuoco i danni sarebbero considerevoli ma a lasciare stupefatti è stato lo stesso gesto tanto assurdo quanto distruttivo sul quale le forze dell’ordine tengono il più assoluto riserbo.