La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale ha pubblicato il bando per la selezione di selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all’estero, nonché a programmi di intervento specifici per la sperimentazione del “Servizio civile digitale”.

Lo rende noto l’Ufficio Europa del Comune di Licata.

Possono presentare domanda i giovani senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età e siano in possesso dei seguenti requisiti:

– cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

– non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto,

Ciascun giovane può presentare una sola domanda di partecipazione al bando e per un solo progetto.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione entro le ore 14:00 del 26 gennaio 2022, esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi.

A Licata è possibile aderire ai progetti della Cna, dell’Unione Italiana Ciechi e della Prom Loco.