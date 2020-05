Licata, beccato con una rivoltella e pallottole nascoste: arrestato 46enne

Print This Post

Nei giorni scorsi gli uomini appartenenti al Commissariato di Licata hanno arrestato un 46enne per il reato di detenzione illegale di arma comune da sparo.

A quanto pare l’uomo sarebbe stato beccato dagli agenti in seguito ad una perquisizione eseguita all’interno della propria casa rurale dove, sotto una vasca idrica, sarebbe stata ritrovata una rivoltella con tamburo a sei colpi avvolta in un panno e 6 cartucce calibro 9×19 avvolte in un fazzolettino di carta.

Scoperta e sequestrata l’arma nonché svolte le formalità rito per il 46enne sono dunque scattate le manette e l’esecuzione degli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre.

Di Pietro Geremia