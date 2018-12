Licata, blitz all’interno di un fondo agricolo: coltivavano “Marijuana” fra le zucchine.

Connect on Linked in

Sarebbe stato un buon raccolto di “Marijuana” quello che i Carabinieri hanno scoperto a Licata (Ag), nelle ultime ore. Infatti, nel corso di un servizio investigativo, i militari dell’Arma, grazie alle informazioni raccolte sul territorio, hanno scovato una piantagione di “Marijuana” in mezzo ad una coltivazione di zucchine.

I Carabinieri infatti, da qualche tempo, avevano notato movimenti anomali nelle vicinanze del fondo agricolo di proprietà di un 51 enne del luogo e così, nelle ultime ore, hanno deciso di fare scattare un’irruzione nel terreno in questione, in contrada Fiumevecchio. Sul posto, è stato subito rintracciato il proprietario, in compagnia di un altro bracciante agricolo, 46 enne. Poco dopo aver iniziato le attività di ricerca e perquisizione, durante il controllo in una serra adibita alla coltivazione di zucchine, è saltata fuori una vera e propria piantagione, con circa settanta piante di “canapa indiana”, che una volta essiccata, sarebbe stata pronta ad essere smerciata.

Al termine delle operazioni, le piante di “Marijuana” sequestrate dai militari, sono risultate del peso complessivo di oltre quindici chili.

Per i due individui, dunque, sono subito scattate le manette ai polsi con l’accusa di “Coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

L’Autorità Giudiziaria ha già convalidato l’arresto ed ha disposto che il bracciante agricolo venga ristretto agli “arresti domiciliari” mentre il proprietario del fondo sarà sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Licata.

Si stima che il quantitativo di droga sequestrato, se ceduto al dettaglio, avrebbe potuto fruttare alcune migliaia di euro.

L’operazione svolta, rientra nel quadro del potenziamento dei servizi di contrasto allo specifico fenomeno, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento e si aggiunge ad una lunga serie di rinvenimenti e sequestri di tali piantagioni avvenute nei mesi scorsi, fra cui, in particolare, quella scoperta ad Ottobre sul territorio di Naro (Ag), che aveva portato allo storico sequestro record di oltre Trenta Tonnellate di “Marijuana”, per un valore complessivo stimato di 15 milioni di euro.