Ancora roghi di auto nella provincia di Agrigento. Ad andare a fuoco questa volta è toccato ad una Ford Fiesta di proprietà di una pensionata originaria di Licata.

Il mezzo si trovava parcheggiato in via Bellini quando, improvvisamente e per cause ancora da accertare, sarebbe stato divorato dalle fiamme prima dell’intervento dei vigili del fuoco appartenenti al locale distaccamento di Corso Argentina i quali, giunti sul posto, sono riusciti a arginare l’incendio.

Intervenuti anche gli uomini dell’arma dei carabinieri i quali hanno avviato le indagini di rito per identificare le dinamiche dell’accaduto.