Licata, carabinieri arrestano 44enne per furto di energia elettrica

Continuano senza sosta i controlli effettuati dalle forze dell’ordine nel territorio di Licata.

Nei giorni scorsi infatti gli uomini dell’arma dei carabinieri della locale compagnia sarebbero riusciti a beccare un 44enne del posto con un allaccio abusivo alla rete pubblica.

L’operazione dei militari licatesi, effettuata nell’ambito di un controllo su eventuali allacci abusivi di acqua e luce, avrebbe evidenziato dunque come il sospettato sia stato in grado di realizzare un impianto collegato alla rete pubblica in modo tale da sottrarre fraudolentemente energia elettrica senza costo alcuno.

Una volta accertate le responsabilità ed effettuate le formalità di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari per l’ipotesi di reato di furto aggravato.

Di Pietro Geremia