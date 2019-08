Licata, cede balcone: operaio precipita da 6 metri di altezza

Connect on Linked in

Un gravissimo incidente lavorativo è avvenuto nella giornata di ieri a Licata.

In una abitazione sita in via Palma un muratore di 50 anni stava svolgendo lavori di ristrutturazione quando ad un certo punto il balcone su cui si trovava sarebbe improvvisamente ceduto facendolo precipitare per ben 6 metri di altezza.

In seguito al violento impatto col suolo si sono precipitati i sanitari del 118 che l’avrebbero immediatamente trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso” dove i medici gli hanno diagnosticato diverse fratture con una prognosi di circa 30 giorni.

Sul posto anche gli uomini dell’arma dei carabinieri che hanno avviato le indagini di rito atte a verificare non solo le dinamiche del sinistro ma anche il rispetto delle normative di sicurezza previste nei cantieri.

Di Pietro Geremia