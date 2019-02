Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Nessuna pista esclusa. Ignoti la notte scorsa hanno esploso alcuni colpi di pistola contro il portone di casa di un operaio del luogo situato nel quartiere Oltreponte a Licata.

I carabinieri della locale compagnia, dopo la denuncia della vittima, hanno aperto un’indagine per far luce sull’episodio criminale. I militari dell’arma non escludono nessuna pista.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato