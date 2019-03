Connect on Linked in

Privilegiata la pista intimidatoria.

Su questa strada, i poliziotti del locale Commissariato in collaborazione con gli agenti della Squadra Mobile di Agrigento, stanno indagando dopo che alcuni ignoti, sabato pomeriggio intorno alle 17:30 , hanno esploso dei colpi di arma da fuoco contro la porta d’ingresso della casa di un pregiudicato situata in via Torquato Tasso.

Fortunatamente i proiettili non hanno colpito nessuno.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato