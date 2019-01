Licata, controlli anti droga negli istituti scolastici

Connect on Linked in

Nella giornata di oggi mercoledì 16 gennaio 2019, in Licata, nell’ambito dei mirati servizi antidroga, attività di vigilanza e prevenzione istituti scolastici, disposti dal Questore Maurizio Auriemma, in ossequio a precise direttive ministeriali, è stato da parte del personale del locale Commissariato di P.S. un mirato servizio di vigilanza e prevenzione di istituti scolastici dislocati nel territorio di Licata, finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, con il prezioso ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza.

Durante i controlli il cane antidroga “Tasko” in dotazione alle Fiamme Gialle segnalava in una zona isolata, un aiuola all’interno del piazzale di un istituto scolastico superiore la presenza di un involucro in cellophane trasparente contenente un’infiorescenza verosimilmente di marijuana ed un secondo involucro in cellophane con all’interno altra sostanza stupefacente verosimilmente del tipo hashish, uno spinello già confezionato. Per quanto sopra, si procedeva al sequestro penale a carico di ignoti.