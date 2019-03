Licata, controlli antidroga della polizia negli istituti scolastici: i cani fiutano droga addosso ad uno studente

Print This Post

Nell’ambito dei mirati servizi antidroga, attività di vigilanza e prevenzione istituti scolastici, disposti dalla Questura, in ossequio a precise direttive ministeriali, è stato effettuato da personale del locale Commissariato di P.S. un mirato servizio di vigilanza e prevenzione di istituti scolastici dislocati nel territorio cittadino, finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, con il prezioso ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza.

Durante i controlli il cane antidroga “Tasko” in dotazione alle Fiamme Gialle segnalava in dosso ad uno studente la presenza di stupefacente. Effettuata una mirata perquisizione, occultata nella tasca del pantalone indossato dal giovane, veniva rinvenuto un involucro contenente pochi grammi di hashish utilizzato dallo studente per uso personale.

La sostanza stupefacente veniva sequestrata ed il giovane segnalato all’autorità amministrativa quale assuntore. Nel corso di altro controllo l’unità cinofila individuava all’interno della scuola sostanza stupefacente nella disponibilità di un giovane che sottoposto a perquisizione risultava essere in possesso di involucri trasparenti verosimilmente impiegati per confezionare dosi di stupefacente e numerose banconote di piccolo taglio e monete per un totale di circa 250 euro.

Ritenendo che il giovane fosse dedito alla detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, si estendeva l’atto di ricerca anche presso le abitazioni dello stesso che davano esito positivo consentendo il rinvenimento di 23 grammi circa di marijuana.

La sostanza stupefacente veniva sequestrata ed il giovane segnalato all’Autorità Giudiziaria in quanto ritenuto responsabile del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.