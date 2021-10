In questo fine settimana, nel corso del servizio di controllo del territorio finalizzato anche alla verifica del rispetto delle norme del codice della strada, le pattuglie del Commissariato di PS di Licata hanno elevato quasi 30 contravvenzioni a numerosi automobilisti.

In particolare, alcuni di questi sono stati sorpresi alla guida senza l’obbligatoria copertura assicurativa dei veicoli, con la revisione scaduta da anni e taluni perché avevano posteggiato le autovetture nei posti riservati ai diversamente abili, come noto posti nei pressi dell’ingresso dei centri commerciali per agevolare le persone con disabilità.