Considerato che la “Fiera di Maggio”, l’antica fiera che tradizionalmente fa da contorno ai festeggiamenti del Patrono di Licata, Sant’Angelo Martire carmelitano, si conclude sabato 6 maggio e che molti operatori commerciali per la giornata di domenica non possono circolare a causa del blocco dei mezzi pesanti, è estesa, in via eccezionale, la durata dal 1° al 7 maggio 2023.

A disporlo, con determina n. 14 del 24 marzo 2023, è il Sindaco di Licata Giuseppe Galanti.

Accolte, quindi, le richieste degli operatori commerciali, anche in ragione del fatto che dal 1° al 7 maggio vengono effettuate le operazioni di montaggio e smontaggio degli stand e dei banchetti espositivi.