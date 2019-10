Licata, durante blitz bambino rischia di soffocare: salvato dai carabinieri

Connect on Linked in

Emergono eroici retroscena dal blitz posto in essere nei giorni scorsi da parte degli uomini dell’arma dei carabinieri di Licata in cui sono state arrestate 24 persone, tutte residenti in due palazzine, per il reato di furto di acqua corrente.

Durante le operazioni di controllo infatti pare che un bambino di soli 3

anni, abbia ingoiato una gomma da masticare non riuscendo più a respirare. Una

volta diventato cianotico in volto la zia, intuendo il dramma, avrebbe iniziato

urlare richiamando così l’attenzione dei militari i quali sarebbero

immediatamente intervenuti applicando all’infante la manovra di Heimlich

salvandogli così la vita.

Una grande soddisfazione è stata espressa da parte del comandante

provinciale di Agrigento Giovanni Pellegrino il quale ha espresso parole di

lode per l’operato dei suoi uomini determinati a perseguire i reati ma anche in

possesso di una grande umanità e disponibilità ad aiutare gli altri

Di Pietro Geremia