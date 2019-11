Licata, effetti del maltempo: acqua entra dentro le abitazioni

Connect on Linked in

Una situazione da calamità naturale quella in corso in queste ore a Licata.

In seguito al forte maltempo che ha colpito molte parti della Sicilia e in particolare la costa della città portuale sita in provincia di Agrigento, pare che in alcune zone l’acqua del mare sia stata spinta dal vento talmente forte da inondare per circa 500 metri quadrati le strade entrare all’interno delle abitazioni danneggiando inoltre viali e cortili.

Sul caso l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Pino Galanti avrebbe già preventivamente comunicato ai cittadini alcune disposizioni “salva-vita” attraverso un comunicato: “La situazione meteo con il perdurare della pioggia ma soprattutto a causa delle forti mareggiate che stanno interessando tutta la nostra costa, rischia di rivelarsi più pericolosa del previsto.

Qualche locale sito alla playa è stato già invaso dal mare e le previsioni, purtroppo, tendono al peggioramento con punte di mare forza 10. Si consiglia pertanto a tutti coloro che abitano troppo vicino alla costa e che ne abbiano la possibilità di passare la notte altrove. E a chi non l’avesse di evitare di stazionare ai piani bassi”.