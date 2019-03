Licata, fu trovato con della droga nella stomaco: assolto un 41enne

Print This Post

Venne accusato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. R.V. di 41 anni nell’ottobre del 2015 fu arrestato dai carabinieri, a seguito di un controllo mirato al contrasto dello spaccio di droga, perchè venne trovato all’interno di un bus proveniente da Palermo con addosso mezzo grammo di eroina e 2 grammi di marijuana e, dopo dei controlli più accurati avvenuti in ospedale, l’uomo venne trovato con degli ovuli contenenti 5 grammi di eroina nello stomaco e per questo fu arrestato e tradotto in carcere.

Nell’udienza di convalida dell’arresto, l’avvocato difensore dichiarò che “non vi era nessun elemento che faccia desumere che il possesso di tale sostanza fosse finalizzato allo spaccio e non al consumo personale” il giudice ha ritenuto valide le motivazioni della difesa e lo ha assolto perchè il fatto non sussiste.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato