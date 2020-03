Licata, furono beccati in un giro di prostituzione: 4 condanne e 2 assoluzioni

Print This Post

Quattro condanne e due assoluzioni.

È questo quanto emerso dalla sentenza emessa nei giorni scorsi da parte dei giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento nei confronti di altrettanti imputati accusati di far parte di un giro di prostituzione.

I fatti sarebbero avvenuti 10anni fa in seguito ad un blitz posto in essere da parte delle forze dell’ordine di Licata le quali, dopo un complesso iter investigativo, avrebbero scoperto un giro di prostituzione nel locale notturno “Antheo” della città portuale sita in provincia di Agrigento.