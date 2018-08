Licata, gara d’appalto deserta: niente bagnini sul litorale

Connect on Linked in

Sembra che il litorale di Licata quest’anno non avrà bagnini. A quanto pare infatti, nella città marinara della provincia di Agrigento è andato a vuoto il bando di assegnazione per dei posti da bagnino. Alla scadenza del termine di partecipazione dunque, che prevedeva una copertura di 30 mila euro per un servizio che avrebbe dovuto svolgersi dal primo agosto al 29 settembre, nessuna associazione ha presentato alcuna offerta, probabilmente per via dell’indisponibilità data dalla Guardia costiera ausiliaria a causa dei mancati pagamenti delle attività svolte durante le precedenti stagioni estive.

Di Pietro Geremia