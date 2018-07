Licata, gravissimo incidente stradale sulla SS 115 in contrada Safarello: 6 feriti, due in gravi condizioni(Foto e Video)

Print This Post

Un gravissimo incidente stradale si è verificato questa sera intorno alle 19.00 sulla strada statale 115 Licata Gela in contrada Safarello in prossimità del ristorante El Sombrero.

Per cause in corso di accertamento una Bmw serie 3 ed un’Alfa 147 si sono scontrate causando il ferimento di 6 persone, 2 di Riesi e due di Modica.

La Bmw , a causa del fortissimo impatto, si è accartocciata piegandosi a metà. Nell’auto era presente un’intera famiglia, formata da 4 persone, tre queste una bambina che per fortuna, dopo il trasferimento in ospedale, sembra essere fuori pericolo. I genitori invece sono in gravi condizioni.

Gli occupanti dell’Alfa 147, dopo le cure del caso , sono stati dichiarati fuori pericolo.

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 ma viste le gravi condizioni di due dei feriti è atterrato l’elisoccorso che ha trasferito i feriti per le cure del caso.

Polizia e carabinieri stanno tutt’ora lavorando per ricostruire la dinamica del sinistro. I vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare le cesoie per estrarre i feriti dall’abitacolo. Forti disagi al traffico.